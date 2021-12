Licitação para transformar hospital de Ilhéus em maternidade é publicada

Foi publicado neste sábado, 21, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para as obras de reforma e ampliação do Hospital Geral Luiz Viana Filho, em Ilhéus. O intuito da ação é transformar a unidade médica em uma maternidade referência para alta complexidade.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, as obras terão início ainda neste ano. “Serão investidos cerca de R$ 34 milhões entre obras e equipamentos. Com 90 leitos, a unidade contará com UTI neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico”, garante Vilas-Boas.

O Hospital Luiz Viana Filho foi fechado ano passado para a realização da reforma. No entanto, na ocasião, o administrador da unidade, Raimundo Mota, não havia estipulado uma data para as obras serem iniciadas e nem previsão para a nova estrutura começar a funcionar.

