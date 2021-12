Licença ambiental para construção do Porto Sul é liberada

A licença ambiental para a construção do Porto Sul, na região de Ilhéus (a 460 km de Salvador), foi concedida nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama). Com a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV), as obras já podem ser iniciadas, já que esse era o último passo para liberação do empreendimento.

"É um projeto extraordinário, o maior e mais importante da Bahia nos últimos 50 anos. O porto vai permitir a implantação de novos empreendimentos no interior do estado e até mesmo no centro-oeste do país", destacou o governador Rui Costa nesta quinta, 17.

Empresários chineses têm interesse no projeto. O governador da Bahia Rui Costa pretende se reunir com eles em fevereiro para assinar contrato para construção do Porto Sul.

O investimento total na obra é de R$ 2,7 bilhões, incluindo todas as instalações necessárias para operação com minérios e granéis agrícolas.

