Levantamento aponta reforço do isolamento na Bahia

Enquanto autoridades baianas sinalizam a aproximação de um platô (ou estabilização) do número de casos de coronavírus no estado, quase um terço dos baianos dizem que já ficaram doentes ou são próximos de alguém que teve a Covid-19, aponta pesquisa do DataPoder 360, em parceria com o Grupo A TARDE.

Pela pesquisa, 37% dos baianos disseram ter saído de casa para trabalhar nas duas semanas anteriores. Há 15 dias, esse número era de 43%. Já na capital, ocorreu o inverso: passou de 28% para 35% o percentual daqueles que afirmaram sair para trabalhar.

“Nas últimas semanas, a gente vê que o vírus está chegando nos interiores de todos os estados e isso vai afetar a dinâmica da vida nesses locais também. Provavelmente irão passar pelo mesmo processo que as capitais já passaram. Em Salvador, me parece que o processo está sendo o oposto: as pessoas estão há mais tempo seguindo a quarentena e agora voltando ao ‘novo normal’”, opina o cientista político Rodolfo Costa Pinto, do DataPoder360, divisão estatística do jornal digital Poder360. No Brasil, o índice oscilou de 37% para 36%.

Analisado o grupo dos que saíram para trabalhar na Bahia, os maiores percentuais são referentes àqueles que têm entre 45 e 59 anos (46%), com ensino superior (48%) e que ganham entre cinco e dez salários mínimos (64%).

Também chama a atenção, apesar do avanço da doença, a elevação percentual dos baianos que acreditam que os mais jovens já podem voltar a trabalhar, desde que utilizando máscaras. Esse número era de 27% há duas semanas e subiu para 37%. Entre os soteropolitanos ouvidos, o índice se manteve em 26%.

Ainda assim, há uma larga maioria local favorável ao isolamento social em massa, com a permanência de todos em casa, independentemente da faixa etária. O cenário é inverso ao do país: no Brasil, 47% dos entrevistados afirmaram que todos deveriam continuar praticando o isolamento e 44% defenderam o retorno dos mais jovens ao trabalho, com o uso de máscaras.

Arte: Ag. A TARDE

adblock ativo