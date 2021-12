Lençóis: turista francês deixa a UTI do Hospital do Subúrbio

O turista francês Sebastien Bochê, 35 anos, que se acidentou em uma trilha em Lençóis, na Chapada Diamantina (a 420 quilômetros de Salvador), deixou nesta sexta-feira, 30, a UTI do Hospital do Subúrbio, em Salvador, onde está internado.

De acordo com boletim médico da unidade de saúde, ele foi encaminhado para a enfermaria depois de uma evolução no seu quadro clínico.

O turista é acompanhado por uma equipe de neurocirurgia. Não há previsão de alta do hospital. O francês foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama, na capital baiana, e depois transferido para a unidade do Subúrbio com traumatismo craniano, além de lesão na bacia e clavícula.

Sebastien se feriu depois de cair de uma altura de cerca de 12 metros em uma trilha na Cachoeira da Fumaça.

