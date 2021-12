Leitos são reservados só para pacientes com Guillain-Barré

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) vai reservar dois leitos de cada hospital estadual apenas para os pacientes com suspeita da Síndrome de Guillain-Barré, que já matou uma pessoa no estado.

Nesta quarta-feira, 8, um evento no Hospital Geral Roberto Santos reuniu profissionais de saúde para que fossem discutidos como proceder com os pacientes que relatem o sintoma da doença, além de alinhar o atendimento nos hospitais.

Dentre os hospitais, estão o Couto Maia, o Roberto Santos, o Hospital das Clínicas e o Hospital de Base de Itabuna, que, apesar de não ser estadual, atende pelo SUS.

O subsecretário Roberto Badaró, presente no evento, explica que Síndrome de Guillain-Barré é uma manifestação neurológica na qual o organismo se auto-agride. Em cerca de 65% das ocorrências, a doença surge em pacientes que tiveram um quadro infeccioso anterior.

É por isso que, segundo o subsecretário, a Bahia tem registrado o aumento das ocorrências da síndrome. O estado registra crescimento no número de ocorrências da síndrome no mesmo período em que enfrente uma epidemia de dengue, chikungunya e zika, o que estaria impulsionando a Guillain-Barré.

A hipótese se fortalece pelas estatísticas e pela literatura médica. Dos 55 casos da síndrome registrados até ontem, todos foram precedidos das três doenças transmitidas pelo aedes aegypti.

Além disso, as epidemias de zika registradas na Polinésia Francesa, de onde vem a doença, foram seguidas de aumento nos casos da Guillain-Barré.

"Não significa que é o vírus da zika que está causando Guillain-Barré, mas sim que essa síndrome surge após uma doença, viral ou não", explica o infectologista Antônio Bandeira, que esteve no evento da Sesab.

Causa

Na Bahia, já foram registrados 55 casos da síndrome, de acordo com boletim divulgado pela Sesab na manhã desta quarta, 8. Do total, 32 aconteceram em Salvador e 15 foram internados no Hospital Couto Maia, especializado em doenças infectocontagiosas, apenas este ano.

A síndrome Guillain-Barré pode causar paralisia e é provocada por diversos vírus, entre eles o epstein barr e o zika. O Ministério da Saúde divulgou uma nota em seu site que foi identificada uma correlação da doença com a zika, principalmente em áreas onde também há infestação de dengue. Mas o estudo não foi confirmado.

Na ocasião, a secretaria ainda atualizou os dados de notificação das três epidemias baianas. Segundo o órgão, 45.538 casos de dengue foram notificados na Bahia, contra 8.906 da chikungunya e 32.873 das doenças exantemáticas indeterminadas (aquelas que provocam reação na pele do paciente), categoria na qual se encaixa a zika vírus.

