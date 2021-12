Leitor mais antigo de A TARDE faz 109 anos

O mais idoso leitor de A TARDE completa neste sábado, 15, 109 anos. O tenente reformado da Polícia Militar, Jeremias José dos Santos, conta, com riqueza de detalhes, o dia em que chegou a Salvador.

"Cheguei em Salvador em 23 de março de 1923 para me apresentar no Quartel dos Barris. Na Praça da Piedade, encontrei um menino gritando: 'A TARDE, A TARDE!´. Comprei o jornal por 50 centavos e nunca mais deixei de ler", garante Seu Jeremias, nascido em 15 de junho de 1904, em Pindobaçu (a 398 km da capital).

Antes de dormir, ele deixa uma pequena abertura na janela de sua casa no IAPI para que o entregador deixe o exemplar do dia. "Hoje (sexta-feira) gostei desta matéria da segurança para a Copa. As pessoas ficarão mais seguras", comentou seu Jeremias, apontando para a capa da edição de desta sexta de A TARDE.

A filha de seu Jeremias, Maria Glória dos Santos, diz que ele faz questão de saber se já pagaram pela assinatura do periódico. "Já está assinado até setembro", disse a filha de seu Jeremias. "A minha 'oração' da manhã é ler o jornal A TARDE", brincou o militar reformado.

O velho militar diz que ainda hoje vai às reuniões da Associação Beneficente da Polícia Militar. Ele também lembra de momentos da história que muitos imaginariam estar guardadas somente nas páginas de livros.

"Eu fui com o 4º Batalhão da Polícia Militar servir dutante a Revolução (Constitucionalista) de 1932", diz seu Jeremias.

Da história mais recente, ele ressalta o governo de Roberto Santos (1975 - 1979) como o melhor que viu. "Ele fez muito bem à Polícia Militar. Melhorou as condições de trabalho", comentou seu Jeremias.

Quanto à atual gestão do governo estadual, seu Jeremias preferiu ser mais político: "Acho que o governo está agindo bem dentro de suas finanças. É o que tenho a dizer".

Delegado

Jeremias José dos Santos serviu também como delegado nas cidades de Saúde e Miguel Calmon. "Sempre tratei os presos dentro da ordem, com respeito, e os entregava à justiça", comentou.

A filha Maria Glória disse que, nesse tempo em que era militar ou delegado, seu Jeremias teve alguns "rolos". "Ele teve 16 filhos. Sete estão vivos. Ele tem ainda 14 netos e 16 bisnetos", disse a filha.

Mas o grande amor da vida, ele ressalta, foi a esposa Angélica de Oliveira Santos, que faleceu em 1986.

No final da entrevista, ele mandou uma saudação ao presidente do Conselho de Administração de A TARDE, Renato Simões. "Ele me recebeu no jornal, no aniversário dos 100 anos. Desejo vida longa ao jornal A TARDE, fundado em 12 de outubro de 1912 por Simões Filho".

adblock ativo