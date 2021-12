Leilão de 500 veículos apreendidos acontece em agosto

Um leilão de veículos apreendidos nas unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizadas nas delegacias de Eunápolis, Jequié e Simões Filho será realizado no dia 12 de agosto, a partir das 9h, no Hotel Portal, em Eunápolis, extremo sul da Bahia. De acordo com a PRF, a ação também ocorrerá simultaneamente através da internet.

O leilão, do tipo maior lance ofertado, visa arrematação de veículos retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontram há mais de 60 (sessenta) dias nos pátios administrados pela Regional do estado da Bahia. Ao todo, cerca de 500 veículos participarão do certame.

Os interessados poderão examinar os lotes entre os dias 08 e 09 de agosto, das 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00 nos endereços abaixo.

adblock ativo