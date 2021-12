Lei que proíbe venda de pets em lojas gera polêmica

A aprovação do projeto de lei que proíbe a venda de animais em pet shops, de autoria do vereador Marcell Moraes (PV), gerou polêmica entre parlamentares e proprietários destes estabelecimentos.

Marcell Moraes acredita que esta lei vai coibir abusos e maus-tratos, pois em diversos estabelecimentos "os animais ficam expostos em gaiolas ou locais pequenos e abafados, algumas vezes expostos ao sol e ao sereno".

"Nosso grande objetivo é incentivar a adoção de animais abandonados. Amigo não se compra, se conquista. Pretendo ampliar esse projeto para proibir a venda em qualquer local", destacou.

De acordo com o projeto, animais domésticos só poderão ser vendidos em locais como canis e gatis. O projeto depende da sanção do perfeito ACM Neto.

Por outro lado, proprietários de pet shops e donos de animais não ficaram satisfeitos com a proposta.

"O termo proibição soa com certa tirania. Sou a favor de regulamentação e fiscalização das condições em que o animal é cuidado no pet shop, mas sou contra a proibição", afirmou a veterinária Gabriela Azevedo, proprietária do Planeta Animal.

A gerente da Dog Pet, em Itapuã, Edileuza Cerqueira, acredita que o projeto tem que ser revisto: "A comercialização dos animais não faz com que eles sejam tratados como mercadoria".

A empresária Aura Oliveira, 26, comprou há dois meses uma cadela da raça poodle em um pet shop e se diz contrária ao projeto. "Esses vereadores deveriam estar mais preocupados com a saúde dos animais, em tirá-los da rua".

A enfermeira Eliene Santana, 28, contou que costuma frequentar pet shops para comprar produtos para sua cadela, Dolly: "Nunca vi casos de animais maltratados".

Hospital veterinário - Também na última quarta-feira, 24, os vereadores aprovaram o projeto da vereadora Ana Rita Tavares (PV) que prevê a construção de um hospital público veterinário.

Ana Rita defende a criação do hospital público veterinário aproveitando a estrutura do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), no bairro do Trobogy, o que reduz o custo de implantação da unidade.

"A licitação para construção de um novo local é um processo burocrático que atrasaria o processo", disse. "A implantação envolve também uma questão de saúde pública, porque animal doente na rua é um risco para a saúde humana", complementou.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o projeto ainda não chegou à prefeitura.

Quando chegar, o projeto será avaliado pela Procuradoria Geral do Município (PGM). O órgão informou ainda que somente se manifestará sobre o assunto após avaliação da PGM.

Outros dois projetos de indicação da vereadora do PV também foram aprovados. O primeiro é o de número 96/13, para a criação da Secretaria Especial de Atenção aos Animais (Seda). O outro propõe a criação da Delegacia Especial de Atenção aos Animais.

