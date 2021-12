Lei em tramitação na Câmara divide opiniões

Coronel reformado da PM, o professor de Gestão da Segurança Pública da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Antônio Melo, acredita que mais armas na sociedade pode torná-la vítima de criminosos em busca do objeto e aumentar a violência doméstica.

"Não temos ideia do número de armas no Brasil. Se houver facilidade, os criminosos vão atacar as pessoas para roubar as armas, como já fazem com os policiais", avaliou.

Pesquisador de estudos de segurança pública, o professor do departamento de sociologia da Ufba Luiz Lourenço prevê mais mortes como resultado de mais armas na sociedade. "As armas são fabricadas para matar. Quando se garante mais meios para isso, o resultado será mais mortes", acredita o sociólogo.

Viabilidade

Consultor de segurança, o instrutor de tiro Jodson Gomes crê que a nova lei é viável, salienta a necessidade de critérios rigorosos para a aquisição de armas, mas defende o direito de tê-las. "Não o uso indiscriminado, mas as pessoas têm de ter direito a defender suas famílias", diz.

Para o instrutor de tiro da Polícia Civil Álvaro de Castro, as mudanças facilitariam, inclusive, o trabalho de investigação. "Porque essas armas seriam registradas, ao contrário das que estão nas mãos dos criminosos. Mas o cidadão tem que passar por avaliações criteriosas", pondera.

adblock ativo