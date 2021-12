Lei eleitoral impede prisão de homem que queimou comerciante

Suspeito de ser o autor do assassinato do comerciante Manoel Carlos Santana, 61 anos, morto no domingo após ter 99% do corpo queimado, o motorista Gerônimo Navarro da Silva Filho, 29 anos, conhecido como Júnior ou Cabelinho, se apresentou à polícia no final da manhã de terça-feira, 21. O suspeito chegou à Delegacia de Homicídios (DH) acompanhado de dois advogados e, mesmo confessando o crime, não ficou preso.

"A lei eleitoral diz que ninguém poderá ser preso 72 horas antes da eleição, salvo em flagrante, o que não é o caso. Já solicitamos a preventiva dele, mas não tivemos ainda a resposta do judiciário", explicou a delegada Ana Cristina Carvalho, titular da DH.

Em depoimento, Júnior disse que foi até o estabelecimento comercial à procura da esposa do comerciante Vera Lúcia Falcão para tentar resolver o problema envolvendo um imóvel que foi leiloado pela justiça em uma ação trabalhista. "A esposa de seu Manoel tinha um imóvel no Feira IX que foi vendido, mas não foi transferido. Ela teve o nome envolvido em uma empresa que devido a uma dívida trabalhista penhorou o imóvel e o mesmo foi leiloado tendo sido cumprida ação de despejo. O imóvel passou por vários donos, o último tinha sido a mãe de Júnior, que não se conformou em perder o bem", disse a delegada.

Ao chegar no estabelecimento, ele teve uma discussão com a vítima, que segundo ele o agrediu fisicamente. Após conseguir se livrar das agressões, ele algemou a vítima com algemas plásticas que teria encontrado no estabelecimento. "Daí pegou um vaso com álcool que ele diz também ter encontrado no local e jogou no estabelecimento ateando fogo. Ele afirma que não jogou álcool na vítima e que não viu que o mesmo tinha sido atingido pelo material inflamável", contou Ana Cristina.

Embora tenha dito que agiu sozinho, a polícia afirma que outra pessoa participou do crime, fato confirmado pelas imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da Secretaria Municipal de Prevenção a Violência (Seprev) instaladas no local e depoimentos de testemunhas.

"Estamos realizando diligências para localizar esta outra pessoa e não há dúvida de que houve a intenção de matar a vítima de forma lenta porque ele imobilizou, algemou, derramou um líquido inflamável e acendeu um fósforo. Acredito que por vingança. Um elemento covarde de personalidade doentia", concluiu a delegada.

Caso a justiça decrete a prisão do suspeito, ele só poderá ser preso 48 horas após o pleito eleitoral. Após prestar depoimento o suspeito foi liberado.

O Crime

Manoel Carlos morreu na tarde de domingo no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) onde deu entrada no sábado, 18, após ter 99% do corpo queimado por um liquido inflamável quando estava em seu estabelecimento comercial situado na Avenida João Durval Carneiro. O comerciante, que teve os pés e mãos amarrados, ainda conseguiu sair do estabelecimento com o corpo em chamas e pedir ajuda a vizinhos.



Antes de morrer ele teria revelado, segundo familiares, o nome do autor do crime. Inicialmente a polícia trabalhava com a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte), mas a hipótese foi descartada após o depoimento da viúva. O corpo do comerciante foi sepultado em São Paulo.

