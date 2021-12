Lavradora morre vítima de H1N1 no Sul da Bahia

A trabalhadora rural Elza Neves Brito, 49 anos, morreu vítima de H1N1, no início do mês de julho no município de Malhada de Pedras, no Centro-Sul da Bahia. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 29, pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Segundo a Sesab, este foi o primeiro caso com morte em decorrência de H1N1 neste semestre. No Estado, foram confirmados 110 casos da doença e 26 mortes este ano.

Ainda de acordo com informações da Sesab, Elza foi levada para uma unidade local e depois transferida para Brumado, onde ficou internada por cinco dias.

