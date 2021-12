Lavrador que matou mulher por negar namoro é condenado a 16 anos

O lavrador Bartolomeu Barbosa Vieira Filho foi condenado na quarta-feira, 7, a 16 anos de prisão por matar a golpes de facão Simone Conceição Mota, na cidade de Cachoeira (a 117 km de Salvador). De acordo com o Ministério Público Estadual (MP-BA), o crime aconteceu no dia 30 de maio de 2017, dentro da casa da vitíma, diante da filha da vítima, que na época tinha quatro anos.

Segundo a denúncia, o lavrador queria manter um relacionamento amoroso com Simone, que o rejeitava. Bartolomeu já a havia agredido com um soco e a ameaçado de morte, um mês antes do crime, quando ela havia acabado de buscar a filha na escola.

Em outro momento, Bartolomeu voltou a assediar Simone, questionando-lhe se ela havia o denunciado à polícia pela ameça de morte e exigindo que fosse retirada a queixa feita contra ele.

O homem foi condenado pelo crime de feminicídio, por motivo torpe e sem possibilitar a defesa da vítima.

