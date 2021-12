Lavrador morre atropelado em rodovia de Vitória da Conquista

O lavrador Osmar Pereira Sampaio, de 57 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta no Anel Rodoviário de Vitória da Conquista, cidade localizada a 518km de Salvador, nesta quinta-feira, 30. Segundo informações divulgadas pelo Blog do Anderson, Osmar andava em sua bicicleta para um sítio quando foi atingido pelo veículo no cruzamento da rodovia que dá acesso a BR-262.

Na última semana o ministro dos Transportes, César Borges, prometeu intervenções para melhorar a segurança da região, com construções de viadutos nos quatro pontos que registrão maior número de acidentes.

O corpo de Osmar foi levado ao Instituto Médico Legal. A ViaBahia, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Rodoviária Federal registraram a ocorrência.

