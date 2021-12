Lavrador é preso por cultivar maconha e possuir animais silvestres

O lavrador Enéas Santos, de 47 anos, foi preso na segunda-feira, 14, após a polícia encontrar em seu sítio, localizado na zona rural de Valença, a 262 km de Salvador, quatro pés de maconha. Também foram apreendidos pássaros da fauna silvestre, proibidos de viverem em cativeiro. A prisão foi divulgada pela Polícia Civil nesta terça-feira, 15.

De acordo com a polícia, o lavrador contou em depoimento que as mudas cultivadas eram para consumo próprio. Ele admitiu que ainda havia no sítio muitos outros pés de maconha, os quais ele também teria consumido.

O delegado José Raimundo Neri Pinto, coordenador da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Valença), responsável pela operação, explicou que a droga era plantada no meio de outros pés de legumes e hortaliças. O titular também lamentou que o lavrador tenha conseguido se livrar dos demais pés de maconha antes da chegada dos policiais. Enéas negou que traficasse a droga.

O suspeito foi autuado e indiciado por manter em cativeiro animais silvestres e crime de cultivo de maconha para consumo próprio. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), documento para crimes de relevância pequena, e, depois de ouvir testemunhas que confirmam a existência da plantação no sítio, vai ter a prisão preventiva solicitada à Justiça.

