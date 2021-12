Lavrador é preso depois de matar homem que o tirou de briga

O lavrador José Elzo dos Santos, o "Zé", de 23 anos, suspeito de assassinar Mário Chaves Gomes, 50, foi preso quando tentava embarcar para São Paulo na Rodoviária de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador), informou nesta sexta-feira, 30, a Polícia Civil. O crime foi praticado com uma espingarda no último dia 24, na localidade de Buracica, em Alagoinhas.

"Zé" foi capturado por investigadores da da polícia de Feira de Santana e Alagoinhas, na quinta, 29. O crime ocorreu depois que a vítima separou o acusado de uma briga com outra pessoa na Rua Francisco Santos Chaves. Inconformado com a intervenção, Zé providenciou a espingarda nas imediações e atirou no abdômen de Mário, que, apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos.

A arma utilizada pelo lavrador foi apreendida pelo Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC/2ª Coorpin) e encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia. O criminoso, que já tinha contra si um mandado de prisão, expedido pela Vara Crime de Alagoinhas, foi encaminhado para a carceragem da unidade policial da cidade, onde foi autuado e permanecerá à disposição da Justiça.

adblock ativo