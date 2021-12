Lavrador é morto a tiros em Teixeira de Freitas

O lavrador Joaquim Alves Santos, de 45 anos, foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira, 5, na porta da sua residência, em Teixeira de Freitas (a 826 quilômetros de Salvador). O creme aconteceu no bairro da Liberdade, por volta das 7h. As informações são do site Teixeira News.

Testemunhas ouvidas pela polícia informaram que a vítima estava em casa Joaquim quando foi morto. Os criminosos pararam em um veículo e chamaram o homem pelo seu nome. Ao abrir o portão, Joaquim foi alvejado com vários disparos.

Alves ainda tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido nos braços, no peito e nas costas, de acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

A polícia suspeita de execução, porém, a motivação e autoria do crime ainda serão investigadas.

