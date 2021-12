Lavagem da Purificação mistura sagrado e profano

Uma breve chuva fez com que a lavagem do adro da Igreja da Nossa Senhora da Purificação fosse literal. O evento, que aconteceu na manhã deste domingo, 31, em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, integra a programação de cinco dias da Festa da Purificação, que começou na última sexta e segue até esta segunda, 1º, com shows e outras manifestações da cultura local.

Fiéis e foliões agradeciam juntos pelo refresco no calor e acreditavam que aquele era um sinal de renovação enviado pela padroeira da cidade. A concentração das baianas acontecia na casa de Dona Canô, que ainda é forte referência para as celebrações em Santo Amaro. Foi de lá que saiu o cortejo comandado por mulheres com alfazemas e flores nas mãos.

Vestida de paetês dourados, a cantora Maria Bethânia emanava felicidade e parecia ter assumido o posto de anfitriã da casa no lugar da mãe. "É sempre uma alegria maravilhosa estar nessa lavagem. Viva a Nossa Senhora", disse Bethânia, enquanto estava rodeada de amigos e pequenas meninas vestidas de baianas.

Rodrigo Velloso, filho de Dona Canô e secretário de Cultura de Santo Amaro, acredita que uma das coisas mais importantes do cortejo é a saída da casa da matriarca. "Esse lugar é sagrado. Enquanto eu for secretário, todos os anos começaremos daqui. Eu estou felicíssimo. Tudo isso é a força de minha mãe também", disse.

Festa levou milhares de pessoas para Santo Amaro (Foto: Luiz Tito | Ag. A TARDE)

adblock ativo