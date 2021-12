Lauro de Freitas seleciona taxistas

A prefeitura de Lauro de Freitas (Grande Salvador) publicou no Diário Oficial do Município da última quarta-feira, dia 23, a lista dos candidatos convocados para a segunda etapa do processo seletivo para a concessão de explorar o serviço de táxi na cidade.



A seleção está prevista para ocorrer de 15 de fevereiro a 4 de março de 2016, das 13h às 17h, na sede da Guarda Municipal, situada em Itinga. Na oportunidade ocorrerá à vistoria veicular. Além disso, a publicação apresentou os recursos de inscrições deferidas e indeferidas na primeira etapa do processo seletivo.

