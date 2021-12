Lauro de Freitas recebe mutirão de combate ao glaucoma

O município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sedia neste sábado, 1º, o Mutirão do Glaucoma, voltado para pessoas com mais de 40 anos, com ou sem histórico da doença. O atendimento acontece das 8h às 17h, na Secretaria de Saúde (Rua portal Beira Rio, nº 134 - Centro).

A ação, realizada em parceria com o Instituto de Oftamologia da Bahia (IOBA), vai realizar avaliações médicas gratuitamente. Caso seja constatado o glaucoma, o paciente será orientado e receberá os medicamentos necessários até o final do tratamento.

Durante o evento, agentes de saúde vão orientar a população sobre a doença e a importância do diagnóstico precoce.

adblock ativo