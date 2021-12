Lauro de Freitas recebe Biblioteca Ecológica

A cidade de Lauro de Freitas (Grande Salvador) está sendo contemplada com o projeto Ecoteca uma Biblioteca Ecológica. A ação visa orientar o uso seguro e racional de energia elétrica e difundir o acesso à leitura e ao cinema, permanecendo até sábado, 20, na praça central Martiniano Maia.

Patrocinado pela Coelba, por meio do FazCultura, e desenvolvido pela rede Educare, o projeto pretende receber cerca de 1.200 alunos de cinco escolas.

O coordenador da Rede Eduacare, André Brasileiro, informou que a Ecoteca foi construída com material Tetra Pak e os municipios de Porto Seguro, Jequié, Feira de Santana, Ibotirama e Encruzilhada também terão acesso ao projeto de arte-educação e sustentabilidade.

Segundo Adriana Teodório, gestora de atendimento da Coelba, a intenção é difundir o hábito de uso seguro da energia: "O nosso papel é contribuir para transformar crianças em adultos mais conscientes".

Multiplicadores

Através do teatro, jogos educativos e brincadeiras, crianças e adolescentes aprendem sobre consumo consciente de energia para serem multiplicadores nas escolas e municípios onde vivem.

O garoto Samuel Castro, 6 anos, estava acompanhado da avó e não poupou animação ao interagir com Maneco, um dos personagens do teatro de fantoches que ajudava crianças e jovens a compreenderem a importância do hábito do uso seguro e racional da energia.

"O que eu mais gostei foi quando ele disse que não era para desobedecer", lembrou Samuel, quando esperava o momento de entrar na Ecoteca, que possui vários títulos da literatura brasileira. Natália Victório, 13 anos, estudante da Escola Municipal Ana Lúcia Magalhães, contou que o projeto "é bom", pois quanto mais os jovens aprenderem a poupar energia, melhor para todos.

"Minha avó sempre me chama atenção para não deixar a luz acesa sem necessidade. E quando eu poupo, ajudo meu pai a não pagar uma conta de luz cara", destacou a menina. Ela disse ainda que adora literatura e cinema e torce para que a escola dela seja contemplada com uma Ecoteca.

Após o ciclo de atividades culturais em Lauro de Freitas, a Coelba doará toda a estrutura e acervo da biblioteca à Escola Municipal Vida Nova, para estímular a leitura e atividades educacionais. Além dos livros, serão doados 100 filmes em formato de DVD, equipamentos de projeção, sonorização e exibição de filmes.

