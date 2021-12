Lauro de Freitas inicia celebração ao padroeiro Santo Amaro de Ipitanga

Começa neste domingo, 6, a celebração em homenagem ao padroeiro do município de Lauro de Freitas, Santo Amaro de Ipitanga. A programação conta com a novena no Espaço João II e a quermesse na praça da Matriz.

Já a data oficial da festa, no dia 15 de janeiro, será aberta com uma alvorada às 6h. Em seguida, às 8h, acontece uma missa solene celebrada pelo bispo auxiliar Dom Estevam dos Santos, e às 10h, uma carreata segue até a comunidade do São Pedro, no Joquei Clube. No final da tarde, às 16h, a imagem retorna em procissão saindo da Igreja de São Pedro até a Matriz onde será rezada a última missa do dia.

Este ano, são comemorados os 411 anos de devoção ao santo, e a festa trará como tema o chamado “Unidos pelo evangelho”. A devoção a Santo Amaro remonta aos tempos da chegada da Companhia de Jesus ao Brasil, e da fundação da paróquia dedicada ao santo, em 1608.

Com a Igreja Matriz em reforma, os festejos serão realizados no espaço em frente ao templo, tombado pelo Iphan em 1944, que se destaca a barra de azulejos que se constituí nos mais extensos e bem conservados silhares encontrados na arquitetura luso-brasileira.

Cortejo Cultural

Como manda a tradição, a festa tem seu lado popular, com o desfile dos grupos culturais. As baianas com suas jarras de água de cheiro e vassouras puxam o cortejo com as tradicionais manifestações populares no sábado, dia 12. Cerca de dezesseis grupos que representam a rica cultura de matriz africana da cidade sairão do final de linha do centro, às 9h. O cortejo percorre as ruas do centro até a Matriz onde as baianas lavam as escadarias do templo.

