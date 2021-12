Lauro de Freitas inaugura Concha acústica no dia 29

Com capacidade para 300 pessoas, a Concha Acústica de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), será inaugurada pela prefeitura no próximo dia 29, às 17 horas. As obras são frutos de parceria da prefeitura com o Governo Federal, que viabilizou parte do investimento, e da iniciativa privada, por meio da Lei de Contrapartida Social.

Ao lado do espaço de show, no Centro da cidade, a pista de skate foi reformada com novas rampas, troca do revestimento, pintura, e requalificação dos passeios e arquibancada.

