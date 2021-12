Lauro de Freitas ganha UPA 24h e centro odontológico

A prefeitura municipal de Lauro de Freitas inaugurou nesta quinta-feira, 30, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). As inaugurações acontecem em pleno início dos festejos comemorativos dos 53 anos de emancipação política.

Dentro de uma programação comemorativa diversificada estão apresentações musicais e cortejo cívico. Estiveram presentes na inauguração da UPA e do CEO o vice-governador João Leão, vereadores e população em geral.

"A entrega da UPA 24h de Itinga é um marco histórico. É, sem dúvida, uma realização que marcará a passagem dos 53 anos de emancipação política do nosso município", discursou o prefeito Márcio Paiva.

Estrutura

Especializada em urgência e emergência, com funcionamento 24 horas e 12 leitos (adulto e pediátrico), a UPA dispõe de consultórios de clínica médica, pediatria, farmácia, sala de medicação, laboratório de exames, raios-X e eletrocardiografia. A unidade inaugurada irá beneficiar também a população de outros 17 bairros de Lauro de Freitas, podendo atender a demandas de municípios da região metropolitana e da capital baiana, cobrindo uma população de até 200 mil habitantes.

Já o Centro de Especialidades Odontológicas irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, atendendo a população dos municípios regulados. A capacidade para atendimento nos dois novos equipamentos de saúde é de cerca de 17 mil pessoas por mês. "Vai contribuir para desafogar o fluxo nos prontos atendimentos (PAs) municipais. Dentro do projeto de requalificação, reforma e construção de espaços públicos em Lauro de Freitas, já realizamos mais de 300 ações, ao longo dos dois anos e meio de nossa gestão", declarou o prefeito.

Nos três dias de festa pelos 53 anos, 12 atrações vão subir ao palco instalado na Praça João Tiago. A comemoração, iniciada nesta quinta com o show da dupla Simone e Simara, entre outros artistas, prossegue nesta sexta, 31, com as apresentações da Orquestra de Pandeiros e das bandas Amor.com. M 18 e Mega Hits.

Último dia

No domingo, os shows ficarão por conta das bandas Chiclete com Banana, Zirig, Black Style e Torres da Lapa. Antes, às 7h, acontecerá o hasteamento da bandeira, na prefeitura municipal de Lauro de Freitas; às 8h haverá uma missa solene na Paróquia Santo Amaro de Ipitanga; e às 10h, o desfile cívico e cultural, que partirá do final de linha do centro da cidade.

adblock ativo