Lauro de Freitas ganha Banco de Serviços na segunda-feira

Um banco de serviços será inaugurado na segunda-feira, 16, próximo à Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Além dos serviços oferecidos pela unidade, os cidadãos poderão contar com os serviços da Secretaria da Fazenda (Sefaz) no mesmo local, no Empresarial Torres Business, Rua Silvandir F. Chaves, nº 108, Pitangueiras.

Entre as atividades disponibilizadas, estão o pagamento de impostos municipais e demais demandas ligadas à Sefaz: tirar alvará de funcionamento, cartão CGA, certidões, Consulta de Processos; ISS - Autônomo, DAM's Dívida Ativa, atualização de endereço, emissão de 2ª via IPTU, TFF, ISS e ISS Autônomo, emissão de preços públicos e taxas, emissão DAM dos Débitos Inscritos em Dívida Ativa e Emissão de Extratos Diversos.

O banco é ligado a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas (PMLF). A Secretaria de Governo (Segov), Procuradoria Geral do Município (Projur) e a Controladoria Geral do Município (CGM) também passarão a funcionar no Empresarial.

