Lauro de Freitas e Embasa fecham acordo para os próximos 30 anos

O município de Lauro de Freitas e a Embasa assinaram nesta quinta-feira, 21, o contrato de programa que formaliza a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município nos próximos 30 anos. O contrato assegura investimentos e estabelece metas para a expansão dos serviços prestados.

De acordo com a Embasa, o contrato assinado estabelece que no caso do abastecimento de água, que hoje tem cobertura de 97%, a perspectiva é alcançar os 100%. Já para o esgotamento sanitário, que atualmente atende cerca de 45% da sede municipal, a meta é alcançar 80%.

Para isto, a empresa planeja investir em obras como a ampliação da rede pública coletora de esgoto e a conclusão da implantação da tubulação de grande porte que ligará o esgoto do município até a Estação de Condicionamento Prévio do Jaguaribe, em Salvador, de onde será direcionado ao emissário submarino da Boca do Rio, além de ações para melhorias do abastecimento de água.

"A Embasa já vem fazendo grandes investimentos no município, justamente para melhorar cada vez mais a prestação dos serviços”, destaca o presidente da Embasa, Rogério Cedraz.

O evento de assinatura do contrato também contou com a presença do diretor geral da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa), Walter Oliveira, do diretor de Operação da Embasa na Região Metropolitana de Salvador, Carlos Ramirez, além de vereadores e outras autoridades do município de Lauro de Freitas e técnicos da Embasa.

