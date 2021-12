Lauro de Freitas conta com plantão especial

Os serviços prestados por salva-vidas e agentes de trânsito de Lauro de Freitas serão intensificados durante o final de semana prolongado, de acordo com informações da Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop).

A Operação Feriadão conta ainda com o apoio da Guarda Municipal e da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Integrantes dos grupamentos de Rondas (Rondalf), Ambiental (Galf) e de Operações Especiais (GOE) atuarão em todo o município, além de dar suporte a fiscais e agentes municipais que estejam trabalhando no período.

Agentes de trânsito da Settop farão o patrulhamento em viaturas, em diversos locais da cidade, e atenderão na Base de Trânsito, no km-6 da Estrada do Coco. Além da fiscalização de rotina, viaturas ficarão em pontos fixos nas praias de Ipitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinho, para atender a demandas internas e de turistas.

Guardas municipais e guarnições da 52ª CIPM também atuarão em lugares estratégicos. Para mais informações sobre o trânsito e o registro de ocorrências, os cidadãos podem se dirigir à Base Operacional.

Aumento de efetivo

As praias de Lauro de Freitas - entre Ipitanga (na altura do Centro Pan-Americano de Judô) e Buraquinho - contarão com o aumento do efetivo de agentes salva-vidas nos pontos de maior fluxo de banhistas. É o caso, por exemplo, das praias de Buraquinho, Gávea (em Vilas do Atlântico) e Ipitanga.

