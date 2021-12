Laudo da polícia técnica atesta que italiana foi morta por asfixia em Morro de São Paulo

A necropsia realizada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) no corpo da italiana Pamela Canzonieri, 39 anos, atestou que a causa da morte foi esganadura (asfixia pela constrição do pescoço com as mãos). Ela foi encontrada morta na última quinta-feira, 17, em sua residência, em Morro de São Paulo, no município de Cairu.

A titular da DT de Cairu, Argimária Freitas de Sousa Soares, informou que a apuração do crime está avançada e que maiores detalhes não poderão ser divulgados, pois atrapalharão os procedimentos de investigação. “Sabemos que ela foi surpreendida dentro de casa e que não haviam sinais de arrombamento do imóvel”, contou a delegada, por meio de nota enviada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP).

Esse é o segundo caso de morte de estrangeiros na ilha em novembro, no começo do mês o argentino Marcelo Gabriel Rey, 38 anos, morreu durante uma briga em um bar. “Encaminharei amanhã para o Ministério Público a conclusão do inquérito sobre a morte de Marcelo Gabriel Rey. O caso está elucidado e continuamos com as diligências para capturar José Henrique Pereira Pinto, 37, carioca, autor do crime”, concluiu Argimária.

