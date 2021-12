Laudo aponta má conservação de brinquedo que atingiu garoto

O brinquedo que teve uma parte da estrutura solta e acabou atingindo na cabeça o estudante Vinícius dos Santos Cintra, 13 anos, estava em estado de conservação ruim em decorrência de ferrugem. A conclusão consta no laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) que realizou perícia no brinquedo. O garoto sofreu traumatismo craniano após ser atingido por uma peça de madeira que teria se soltado do equipamento no Parque da Cidade Frei José Monteiro Sobrinho, localizado no conjunto Feira VII, em Feira de Santana. O acidente ocorreu no dia 20 de julho.

A informação foi passada pela delegada Milena Calmon, titular da 1ª delegacia responsável pelas investigações, que apontou o laudo com uma das peças chaves para saber o que causou o acidente. "No laudo está claro que toda a estrutura do brinquedo tinha má conservação e, inclusive, com maior parte dos aparelhos enferrujados. O que aponta para a falta de preservação e manutenção destes equipamentos", afirmou a delegada.

Milena Calmon explicou ainda que agora aguarda a realização do exame de Lesão Corporal que questionará se houve fato criminoso. O exame deverá ser realizado após o paciente ser liberado do tratamento médico. "Este laudo é a peça final para a conclusão do inquérito policial instaurado", informou.

A delegada disse ainda que está analisando se a prefeitura será responsabilizada criminalmente. "A delegacia apura se houve ou não crime, se houve infração penal. A gente trabalha com a hipótese de lesão corporal culposa, mas vamos ver se o fato se enquadra nessa situação ou se vamos responsabilizar criminalmente a prefeitura", frisou.

O Parque da Cidade é administrado pela Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Desenvolvimento Rural (Seagri). Desde o acidente, todos os brinquedos estão interditados, até que a empresa responsável pelos equipamentos conclua a perícia e manutenção.

A reportagem de A TARDE tentou contato com o secretário Ozeny Moraes mas não obteve êxito.

