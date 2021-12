Laudo aponta infecção generalizada em morte de criança

Após 1 anos e dois meses, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Feira de Santana divulgou para a imprensa na segunda-feira, 18, o laudo com a causa da morte do garoto Gabriel Jesus de Lima, 3 anos, que morreu em 1º de setembro de 2012. O menino sofreu queimaduras pelo corpo após cair em uma bacia com água fervendo e ficou 8 dias internado no Hospital Estadual da Criança (HEC). A família acreditava que a morte tenha sido provocada por um medicamento que foi aplicado na unidade de saúde.

Embora tenha sido liberado na semana passada, só na segunda o documento foi enviado para a imprensa. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Milena Calmon, titular da 1ª Delegacia, o documento diz que o garoto morreu vítima de infecção generalizada causada por uma pneumonia. "A causa da morte é clara. Foi uma infecção, que deve ter sido agravada pelos ferimentos causados pela queimadura", informou.

A delegada disse ainda que não foi encontrado nenhum indício de envenenamento no corpo da criança, o que desmente a suspeita dos familiares que a morte do garoto tenha sido causada por uma medicação. "Foram colhidas vísceras, segundo o documento, que foram analisadas e não foi encontrada nenhuma substância que pudesse ter causado a morte", afirmou.

Com a liberação do laudo, Milena Calmon diz que o inquérito poderá ser concluído e encaminhado para o Ministério Público. "Só estamos aguardando a resposta de duas cartas precatórias enviadas para Salvador e, com isto, concluímos o inquérito", explicou.

A reportagem de A TARDE tentou contato telefônico com o pai do garoto, o aposentado Antônio José Lima, mas os telefones só davam caixa postal.

