Laudo aponta ausência de sêmen de sertanejo em jovem

O resultado do exame de corpo de delito realizado pela adolescente baiana de 14 anos, cuja família acusa o sertanejo Marcelo, que forma dupla com João Lucas, de abuso sexual, apontou ausência de sêmen do cantor no corpo da jovem. A informação foi passada nesta terça-feira, 23, pelo titular da Delegacia de Barreiras (distante a 858 km de Salvador), delegado Francisco de Sá, responsável pela investigação do caso.

Conforme Francisco, o resultado aponta que não houve violência e que o estupro não foi caracterizado. Apesar do laudo, o cantor Marcelo ainda será ouvido pela polícia de Goiânia, capital de Goiás. Ainda não há data prevista para o interrogatório do cantor.

Segundo a denuncia, a jovem teria sido abusada na madrugada de 5 de julho no hotel onde os cantores estavam hospedados em Barreiras. Ela teria sido levada para o local em uma van da dupla João Lucas e Marcelo, que havia acabado se apresentar no Parque de Exposições da cidade.

Na última terça, 16, Cassio Marlon da Silva Cruz, o recepcionista do hotel, onde os artistas estavam hospedados, prestou depoimento. Ele negou que tenha visto com quem a adolescente entrou e em qual quarto ela estava, na madrugada do dia 5.

O funcionário do hotel alegou que em um mesmo momento vários hóspedes que faziam parte da banda, solicitaram as chaves dos quartos e ele não teria observado que uma pessoa não hospedada tivesse entrado com o grupo.

"Mas ele admitiu que viu a menina sair, quando os tios chegaram com a Policia Militar procurando seu paradeiro", afirmou o delegado Francisco Carlos de Sá. Para a policia, Cássio disse ainda que também não viu a hora que o cantor saiu do hotel, alegando que pode ter saído pela garagem.

Denúncia

De acordo com a tia da jovem, Ivanilde Pereira de Souza, que acompanhava a garota e outra sobrinha no show, depois da apresentação, elas estavam atrás do palco fazendo fotos com os artistas. Neste momento, um dos assessores disse, segundo a tia da garota, que o cantor Marcelo queria falar com a adolescente. Em seguida ela entrou no veículo com a porta fechada.

Ivanilde disse que correu atrás da van pedindo para que eles parassem, mas não foi atendida. A família foi avisada e a PM foi acionada, quando a encontraram no hotel.

A adolescente, no entanto, negou que foi abusada. Ela admitiu para o delegado que houve troca de carícias entre ela e o cantor Marcelo e que ela não quis consumar o ato. A assessora da dupla, por sua vez, afirma que esteve com ele todo o tempo depois que saíram do parque e que seria impossível ter acontecido alguma coisa entre Marcelo e a menina de 14 anos.

