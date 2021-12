Lanchas suspendem travessia por conta da maré baixa

As lanchas que realizam a travessia Mar Grande-Salvador suspenderam o atendimento até às 10h desta segunda-feira, 12, por conta da maré baixa. A paralisação acontece apenas no sentido de Mar Grande para a capital baiana. No sentido inverso, as embarcações saem normalmente do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, e atracam em Bom Despacho, no terminal do ferryboat, com autorização da Agerba.

No início da noite, ainda por força da maré baixa, o último horário saindo de Salvador será às 19h, também com destino a Bom Despacho. De Mar Grande, a última viagem do dia será às 18h30. Quando retomar as operações normais, às 10h, o sistema contará com oito embarcações em tráfego e horários de 30 em 30 em 30 minutos, como possibilidade de horários extras entre uma viagem e outra, caso a demanda exija.

