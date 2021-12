Lanchas e mais de 100 veículos serão leiloados pelo estado

Duas lanchas e outros bens móveis serão leiloados pela Secretaria da Administração do Estado (Saeb). O evento será realizado no próximo dia 5, a partir das 9h30, no auditório do Mundo Plaza, situado na avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Segundo a Saeb, as embarcações modelo Fishing possuem 22 pés de comprimento, com capacidade total para sete pessoas. Além das lanchas, também serão levados a leilão 135 veículos, incluindo motocicletas, carros de passeio, utilitários, caminhões, micro-ônibus, móveis de escritório, sucatas, equipamentos de informática e outros bens.

Os itens estarão à disposição para visitação dos interessados no período entre os dias 1º e 4 de abril, em Salvador, Simões Filho, Itabuna, Teixeira de Freitas e Feira de Santana.

Ainda conforme a secretaria, os vencedores dos lances devem pagar o correspondente a 20% do valor do lote arrematado, no ato. Também precisam pagar à vista 5% do preço dos itens arrematados para o leiloeiro.

