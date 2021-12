Lanchas de Mar Grande suspendem serviço por uma hora

Por causa da maré baixa, as lanchas que realizam a travessia Salvador-Mar Grande param por uma hora na manhã desta segunda-feira, 29, no sentido da Ilha de Vera Cruz para Salvador. De acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o atendimento será suspenso às 9h30, com previsão de retorno às 10h30.

No sentido contrário, de Salvador para Vera Cruz, não haverá interrupção. As lanchas saem do Terminal Náutico, no Comércio, e atracam em Bom Despacho. O sistema opera nesta manhã com oito embarcações, horários de saídas de 30 em 30 minutos e movimento bom de passageiros. A última viagem saindo de Mar Grande será às 18h30 e de Salvador, às 20h.

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam com movimento moderado. São oferecidos os seguintes horários:

- Saídas de Salvador: 10h30, 13h e 14h.

- Saídas de Morro de São Paulo: 11h30, 12h30 e 15h.

