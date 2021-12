Lanchas de Mar Grande registram fluxo intenso nesta quinta

O sistema de travessia marítima Mar Grande-Salvador ainda registra fluxo intenso de passageiros que retornam à capital baiana nesta quinta-feira, 3, após o feriadão de Ano Novo.

Operam nesta manhã 13 embarcações, que saem a cada 10 minutos. A previsão da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o movimento seja menor durante a tarde.

Já o embarque no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, com destino à Ilha de Itaparica, segue com fluxo normal. De acordo com a Astramab, as condições de navegação na Baía de Todos os Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos. A última saída de Mar Grande está prevista para 18h30, horário que pode ser estendido devido à demanda. De Salvador, a previsão é de que a última viagem aconteça às 20h.

