Lanchas de Mar Grande param até 11h devido à maré baixa

A travessia Salvador-Mar Grande segue com movimento intenso na manhã deste domingo, 27. As 13 lanchas operam a cada 30 minutos ou, a depender da demanda, de 15 em 15 minutos, de acordo com informações da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

Devido à maré baixa desta manhã, as embarcações param o atendimento no sentido de Mar Grande para a capital das 9h30 às 11h, As saídas de Salvador vão ocorrer sem interrupção, com as lanchas deixando o Terminal Náutico e atracando em Bom Despacho, no terminal do sistema ferryboat. O último horário saindo de Salvador acontece às 20h e, de Mar Grande, às 18h30. A travessia dura, em média, 40 minutos.

