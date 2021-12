Lanchas de Mar Grande operam em Bom Despacho na maré baixa

As lanchas que operam na travessia Salvador-Mar Grande atracam nesta quarta-feira, 17, no terminal do sistema ferryboat, em Bom Despacho, por conta da maré baixa, que vai até 12h. A mudança permite que o sistema continue o transporte para a Ilha de Itaparica, a partir do Terminal Náutico da Bahia, no Comércio.

A partir das 12h desta quarta, as embarcações que saem de de Salvador e voltam a atracar em Mar Grande e vice-versa. A travessia registra movimento moderado de passageiros, horários a cada 30 minutos e conta com 10 lanchas em tráfego. O último horário saindo de Salvador será às 20h, e de Mar Grande, às 18h30.

O presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), Jacinto Chagas, destaca que a medida beneficia os usuários, os operadores e o transporte para a Ilha. "A Agerba autorizou a atracação das lanchas de Mar Grande em Bom Despacho em períodos de maré baixa para que o usuário não seja prejudicado", disse .

Morro de São Paulo - A linha marítima Salvador-Morro de São Paulo opera sem restrições e com movimento moderado de passageiros. Confira os horários desta quarta:

Saídas de Salvador: 13h30 e 14h;

Saídas do Morro: 11h30, 13h e 15h.

As passagens custam R$ 75 e R$ 80. As escunas do "Passeio às Ilhas" também operam normalmente nesta e quatro unidades estão em tráfego para atender os baianos e turistas que querem conhecer as ilhas da Baía de Todos os Santos. A tarifa é R$ 40 por pessoa e o retorno a Salvador acontece às 17h30.

