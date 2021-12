Lanchas da travessia Salvador-Mar Grande voltam a operar

As lanchas que fazem a travessia marítima Salvador-Mar Grande voltaram a funcionar na manhã deste sábado, 12, depois de dois dias sem funcionar por conta da forte chuva que atingiu a região, informou a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab)

O serviço foi retomado às 5h da manhã, quando saiu do Terminal Hidroviário de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, a primeira embarcação com destino a Salvador. Oito embarcações estão em tráfego e cinco na reserva.

Se o fluxo de passageiros exigir, os horários de saída dos terminais, que normalmente são a cada 30 minutos, passam a ser de 15 em 15 minutos. Nos dias de domingo e feriado a passagem custa R$ 5,60. Nos dias normais, o bilhete custa R$ 4,20. O último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande às 18h30.

Também voltaram a operar normalmente as escunas que fazem o tradicional "Passeio às Ilhas" da Baía de Todos os Santos, que zarpam a partir das 9h com destino à Baía de Todos os Santos, fazendo paradas em Ilha dos Frades e Itaparica e retornando às 17h30 a Salvador.

Já a linha marítima Salvador-Morro de São Paulo continua fazendo conexão em Itaparica, pois as condições de navegação no percurso até a Ilha de Tinharé seguem impróprios, com mar agitado e ventos fortes, de acordo com a Astramab.

Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam em Itaparica, de onde os passageiros seguem, via terrestre, até a Ponta do Curral (Valença), e fazem a travessia até o Morro. Os horários são 8h30, 9h, 10h30, 13h30 e 14h. A tarifa é R$ 75.

