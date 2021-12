Lancha se solta de caminhonete e atinge ônibus na BR-101

Um ônibus da empresa Rodotur foi atingido por uma lancha na manhã desta sexta-feira, 18, na BR-101, após a cidade de Itabela.

De acordo com informações do site Radar64, a lancha estava sendo rebocada por uma caminhonete quando o reboque se desprendeu da embarcação. O motorista do ônibus que vinha atrás, não conseguiu realizar a parada e colidiu com a embarcação.

A polícia ainda não sabe quantas pessoas estavam dentro do ônibus. Segundo o site, apesar do acidente ninguém ficou ferido. No impacto a proa da lancha entrou dentro do ônibus pelo para-brisa. A caminhonete seguia em direção a Vitória (ES).

adblock ativo