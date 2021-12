Lancha pega fogo e afunda no sul da Bahia

Uma lancha de passeio pegou fogo e afundou na Baía de Camamu, no sul da Bahia, nesta quarta-feira, 2. Segundo o site "Voz da Bahia", o fato aconteceu enquanto os funcionários aguardavam o momento de transportar os passageiros.

Ainda de acordo com a publicação, pessoas que estavam próximas ao local tentaram debelar as chamas com baldes de água. Apesar disso, a embarcação, que estava vazia, afundou.

Ninguém ficou ferido.

