Lancha naufraga com oito pessoas a bordo

Uma lancha naufragou nas proximidades do Canal de Madre de Deus, no interior da Baía de Todos os Santos, por volta das 15h, deste sábado, 26, com oito pessoas a bordo. A informação foi confirmada pelo Comando do 2º Distrito Naval (2ºDN).

Uma equipe de Inspeção Naval da CPBA foi deslocada para o local do ocorrido para prestar apoio aos ocupantes da lancha, socorridos em bom estado de saúde pela embarcação "Vida Feliz", que navegava nas proximidades, informou o 2º DN.

Ainda segundo o 2º Distrito Naval, os inspetores verificaram que a embarcação naufragada não era inscrita na Capitania dos Portos e que não existiam vestígios de poluição hídrica na região do acidente.

As causas e responsabilidades pelo ocorrido serão determinadas em Inquérito Administrativo instaurado pela Marinha do Brasil.

