Lancha à deriva na Baía de Todos-os-Santos é resgatada

Uma lancha que realiza a Travessia Salvador-Mar Grande ficou à deriva por cerca de 35 minutos na manhã desta segunda-feira, 19, na Baía de Todos-os-Santos. A embarcação Cavalo Marinho I parou 10 minutos após zarpar de Vera Cruz com destino à capital baiana.

A embarcação transportava 128 passageiros no momento que aconteceu um problema no motor. Os passageiros foram transferidos para a lancha Nossa Senhora da Penha, que foi deslocada para o local e rebocou a embarcação. "Infelizmente, o problema aconteceu, mas foi solucionado com rapidez e não houve nenhum problema entre os passageiros. Não é uma coisa normal essa ocorrência na travessia de Mar Grande, mas em se tratando de equipamentos defeitos podem ocorrer", explicou Jacinto Chagas, presidente da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

A Capitania dos Portos da Bahia enviou uma equipe de inspeção naval para verificar as causas do problema. A lancha Cavalo Marinho passa por manutenção e deve retomar o transporte ainda nesta segunda.

adblock ativo