Lançado livro do centenário do jornal A TARDE

O Grupo A TARDE lançou na noite desta quinta-feira, 20, em solenidade no Palacete das Artes, na Graça, o livro Um Século de Jornalismo na Bahia: 1912-2012, como parte das celebrações pelo centenário do periódico baiano completado em 15 de outubro.

"O livro foi pensado como uma homenagem à Bahia e aos baianos, uma vez que as suas 200 páginas registram a história do estado, bem como a do País e do mundo. É uma alegria especial oferecer esta obra histórica e jornalística ao povo baiano. Fazer o centenário ser lembrado como um dos marcos mais importantes para a liberdade de expressão e para a democracia no País", disse o jornalista Ranulfo Bocayuva, neto do fundador de A TARDE, Ernesto Simões Filho, e coordenador das comemorações do centenário do jornal.

A vice-presidente do Conselho de Administração de A TARDE, Vera Magdalena Simões ficou entusiasmada com o lançamento da publicação. "Vejo o lançamento deste livro com muita emoção e muita admiração por meu filho (Ranulfo Bocayuva), que gosta muito do jornal", disse. Os conselheiros do Grupo A TARDE Renato Simões Filho e Sylvio Simões, o diretor-geral André Blumberg e o diretor de jornalismo Vaguinaldo Marinheiro prestigiaram o evento.

Homenagens - Outras personalidades exaltaram a obra. O ex-governador Roberto Santos destacou que "A TARDE cumpre um papel de máxima importância na vida cultural da Bahia. A população baiana e a do Nordeste brasileiro apreciam e aplaudem as linhas editoriais do jornal".

A publicação foi patrocinada pela Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa). "Qualquer ação ou proposta que motive a divulgação ou perpetuidade de um jornal como A TARDE é válida. A companhia, em seus projetos de responsabilidade social, busca incentivar as boas práticas. E A TARDE é um exemplo disso", disse o gerente de relações com investidores da Ferbasa, Davi Lopes Perez.

O presidente da Associação Comercial da Bahia, Marcos Fonseca, e o jornalista Ipojucã Cabral, que representou o governador Jaques Wagner, estavam entre os convidados. O jornalista Luiz Guilherme Tavares representou a Associação Baiana de Imprensa (ABI). "Não creio que haja um só baiano que não tenha algo a contar de sua vida que não tenha relação com o jornal A TARDE", disse o presidente da Academia de Letras da Bahia, Aramis Ribeiro Costa.

A obra - O livro é uma publicação da Editora Solisluna, e coube à equipe comandada por Valéria Pergentino peneirar o vasto material disposto no Centro de Documentação (Cedoc) do jornal, coordenado por Maurício Villela. Os dez capítulos da obra foram escritos pelo jornalista e escritor Carlos Ribeiro. O ex-diretor-geral de A TARDE, Edivaldo Boaventura, escreveu o capítulo dedicado ao fundador Ernesto Simões Filho, de quem ressaltou o empreendedorismo.

