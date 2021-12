Lançado curso de agente penitenciário

Estão abertas até o dia 17 as inscrições para o curso de Formação Básica para Agente Penitenciário. São oferecidas 49 vagas e o curso acontece dias 22, 25, 27 próximos e 2 e 4 de dezembro no auditório da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. Com 40 horas, abordará disciplinas como missão, princípios e valores da Seap, gerenciamento de crises, inteligência prisional, sistema penitenciário brasileiro, valorização humana, mediação de conflitos e legislação do servidor. A efetivação da inscrição ocorre de acordo com a ordem da data da mesma, até o próximo dia 17.

A solicitação de inscrição, após preenchida, deve ser enviada para o e-mail seap.treinamento@seap.ba.gov.br. Acesse a ficha de inscrição pelo www.seap.ba.gov.br

