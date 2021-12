Lajedinho ganha terreno para reconstruir 100 casas na cidade

Em meio ao luto pela morte de 17 pessoas no temporal que devastou a cidade sábado, 7 (o último corpo, de uma menina de 11 anos, foi achado nesta terça-feira, 10), moradores de Lajedinho (355 km de Salvador) receberam a notícia da doação de um terreno de 60 tarefas - cerca de 25 hectares - para a construção de 100 casas na entrada da cidade.

A informação foi passada ao A TARDE, na noite desta terça, pelo prefeito Antônio Mário Lima Silva (PSD), após ele acompanhar os enterros de cinco vítimas.

Segundo Silva, a doação é de donos da antiga fazenda Reunidas Boa Nova. Além das casas, a terra abrigará comércio e prédios públicos. A TARDE contabilizou cerca de dez repartições destruídas.

"Diante da tragédia, acordamos com essa boa notícia", disse o prefeito. "A área cedida é segura, no alto, já pavimentada e com iluminação pública. Apropriada para essa fase de reconstrução", destacou o gestor.

As casas serão construídas com recursos cedidos pela Caixa Econômica, que também ficará responsável em levar o programa Minha Casa, Minha Vida. "As 100 casas serão doadas. O restante vai depender de um levantamento sobre a necessidade das famílias", disse.

Demolições

Por conta da enxurrada, 202 casas serão demolidas na parte baixa, próximo ao rio Saracura. Nesse montante estão 72 imóveis devastados inicialmente pelas águas.

O prefeito informou que a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) enviou técnicos para mapear o curso do rio e apontar a necessidade de remoção das casas. "Mas pode ser que algumas não precisem sair", acrescentou.

Segundo o titular da Superintendência de Defesa Civil do Estado (Sudec), Salvador Brito, oito servidores do órgão trabalham na cidade.

Debaixo de um sol escaldante - que faz Lajedinho figurar entre os 173 municípios em situação de emergência, por conta da seca - os moradores afetados pela cheia do rio tentavam juntar os cacos do que restou de uma cidade destruída.

O aposentado José Quintino, 93, o Zé Brabo, um dos moradores mais antigos, colocou as poucas roupas que conseguiu aproveitar para secar. Do lado de fora da casa, sofá, geladeira e TV, entre outros pertences estragados, exibiam o prejuízo.

"Nascido e criado" na Fazenda Lajedinho, que deu o nome à cidade, o pai de 14 filhos lembrou outras cheias. "A água chegava até a porta. Agora, só escapei porque nadei para o quintal", disse o ancião, mostrando a marca de 2m da água na parede.

