Lajedinho começa a ser reconstruída 5 meses após destruição

Cinco meses após ter sido parcialmente destruída por um temporal, em dezembro de 2013, a cidade de Lajedinho, no município da Chapada Diamantina, começará a ser reconstruída pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). As obras que, segundo o Governo do Estado vão começar imediatamente, partem da Prefeitura Municipal, Biblioteca Pública, Infocentro, Centro de Referência de Assistência Social e Mercado Municipal, em um investimento de R$ 2,4 milhões. A ordem de serviço para realização das obras foi assinada nesta quinta-feira, 22, pelo governador Jaques Wagner.

Em uma segunda etapa, as obras contemplarão a construção de 231 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, e a instalação de paralelepípedos. Ao custo total de R$ 11,3 milhões, as moradias serão erguidas próximo à rodovia estadual BA-131, com áreas de lazer e centro de convivência.

Na terceira etapa da obra, um novo canal será reconstruído, além da urbanização do entorno do rio, obras de macrodrenagem e implantação de equipamentos públicos de esporte e lazer, como quadras poliesportivas e praças. A última etapa dará conta do Clube Municipal, o prédio do Projovem, o Conselho Tutelar, a Secretaria de Assistência Social e a Farmácia Básica. O valor estimado para as duas últimas etapas é de R$ 14,5 milhões.

Também foi assinada ordem de serviço para a implantação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA), no município de Boa Vista do Tupim, que fica próximo a Lajedinho, na região da Chapada Diamantina. O investimento será de R$ 1,4 milhão.

