Lajedinho: buscas continuam para achar menina de 11 anos

As buscas para localizar o corpo de Carolina Lima, de 11 anos, continuam nesta terça-feira, 10, em Lajedinho, na Chapada Diamantina.

Segundo o major Júlio César , do 11º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM), os agentes saíram às 6h para realizar vistorias na região e darão continuidade até o final do dia.

O major acrescenta que haviam 17 pessoas desaparecidas e que 16 corpos já foram encontrados. Destes, oito eram de uma mesma família. Com a localização da criança, terminam as buscas no município.

O temporal, que destruiu boa parte da cidade de Lajedinho ocorreu no último sábado, 7, por volta das 22h30. De acordo com a Secretaria de Ação Social do Município, cerca de 200 famílias, aproximadamente mil pessoas, estão desabrigadas desde então, dormindo em escolas e sobrevivendo com o que tem sido arrecadado.

Nesta segunda-feira, 9, foram sepultados os corpos de 11 pessoas. Cinco deles resgatados ontem na cidade de Ruy Barbosa (a 38 km do município).

Ajuda

Cerca de 30 bombeiros, 50 policiais civis e militares, 10 homens da Defesa Civil e 4 caminhões do Exército estão na cidade para ajudar as famílias desabrigadas em Lajedinho.



Foram montadas barracas para as vítimas. Oito voluntários da Cruz Vermelha estão contribuindo com assistência à saúde e moradores das cidades vizinhas se juntaram para arrecadar alimentos, água, roupas e colchões para os desabrigados.

