Ladrões sequestram por engano subgerente de agência na Bahia

Um funcionário da Caixa Econômica Federal foi sequestrado, na noite desta terça-feira, 7, no município de Luís Eduardo Magalhães (distante a 942 km de Salvador). A vítima não teve o nome revelado.

De acordo com as informações da Delegacia de Polícia da cidade, o alvo do sequestro era o gerente, mas os criminosos levaram por engano o subgerente da agência. Ele já foi liberado.

A polícia aguarda a vítima prestar queixa para começar a investigação sobre os autores do crime.

adblock ativo