Ladrões fazem arrastão em pizzaria de Teixeira de Freitas

Dois homens armados invadiram uma pizzaria durante a noite desta segunda-feira, 15, e fizeram um arrastão. O crime aconteceu no centro da cidade de Teixeira de Freitas, sul do estado da Bahia.

Segundo informações da polícia, os indivíduos chegaram de motocicleta no estabelecimento comercial por volta das 20h50. Um deles estava com uma arma em punho, intimidando os funcionários do estabelecimento, enquanto o outro fazia o arrastão. Eles fugiram após a ação.

A polícia não revelou a quantia em espécie e os objetos roubados. Peritos estão analisando as imagens da câmera de segurança. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da 8ª COORPIN da região.

Confira as imagens que as câmeras do restaurante registraram:

Da Redação

