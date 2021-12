Ladrões fazem arrastão em duas zonas rurais

Bandidos armados com revólver e pistola fizeram um arrastão em duas casas e uma loja de pré-moldados na localidade de Boca da Mata, zona rural de Cruz das Almas (a 146 km de Salvador), na madrugada desta quinta-feira, 18.

Segundo o capitão Wiliam Gomes, subcomandante da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar, cinco pessoas jogavam dominó na porta de casa quando foram abordadas por dois homens que as obrigaram a deitar no chão. Houve o roubo de relógios, dinheiro e eletrodomésticos dos moradores.

O militar salientou que ninguém foi ferido, mas as vítimas ficaram apavoradas com as ameaças. "O normal é que fazendas e sítios sejam assaltados, mas agora escolhem pessoas mais simples, principalmente idosos, e que geralmente moram sozinhas nessas localidades", disse o oficial da PM.

As vítimas foram ouvidas e, segundo o capitão William Gomes, contaram que não reconheceram os criminosos. "Eles disseram que foram ameaçados caso olhassem para os bandidos". A polícia suspeita que os assaltantes sejam da própria região. "Eles sabem quem vão atacar, quais são as vítimas mais vulneráveis", observou o subcomandante da 27ª CIMP.

Outro caso

Também na madrugada desta quinta, em Casaquinha (Cabaceiras do Paraguaçu, a 149 km de Salvador), três bandidos fizeram outro arrastão levando de três casas relógios, celulares e dinheiro.

Segundo informações das vítimas, os criminosos agiram com violência e ameaçaram voltar ao local para matar as pessoas, caso chamassem a polícia. O Serviço de Investigação da PM está em busca de suspeitos, com rondas mais ostensivas. Até o final da tarde de ontem, ninguém havia sido preso.

