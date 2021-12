Ladrões explodem terminais eletrônicos em três municípios

Agências do Banco do Brasil (BB) em Taperoá e Cardeal da Silva (respectivamente a 142 e 158 km de Salvador) tiveram os caixas eletrônicos explodidos, na madrugada de terça-feira, 3. Não há informações sobre a quantia levada pelos ladrões.

Em Taperoá, oito homens fizeram três moradores de reféns e arrombaram a agência. Após a ação, o grupo fugiu em uma lancha, encontrada pela manhã na cidade de Valença, a 20 km do local do roubo.



Conforme informações do Grupo de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras (Garcif) de Itabuna - que investiga o caso em parceria com a Polícia Civil -, os bandidos queimaram um veículo na saída da cidade, antes da fuga.



A delegada do Garcif de Itabuna, Magda Figueiredo, afirma que esta foi a primeira vez que a agência foi alvo de ataque. "Não sabemos ainda se o grupo tem envolvimento com outros crimes da região", diz.



Em Cardeal da Silva, a quadrilha, composta por 15 indivíduos, fechou as principais vias de acesso à cidade (BA-400, BR-101 e Linha Verde) com integrantes fortemente armados.



Eles explodiram um caixa eletrônico da unidade e atiraram contra a viatura e a sede do batalhão da Polícia Militar (PM). Segundo informações da polícia, os bandidos fugiram em dois carros, mas não se sabe por qual das vias de acesso.



Segundo levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia, de 1º de janeiro a ontem foram registrados 20 ataques a bancos. 18 foram no interior do estado.



Tentativa



Em Itapicuru, a 231 km de Salvador, ladrões arrombaram com explosivos o cofre central da agência do BB. Houve troca de tiros com a PM. Os criminosos fugiram sem levar o dinheiro.



A reportagem de A TARDE tentou contato com a delegacia do município para obter detalhes da investigação, mas não obteve êxito.

